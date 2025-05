“Vovozinha do tráfico”: mãe e filho são presos por tráfico de crack

Uma mulher, de 55 anos, conhecida como “Vovozinha do tráfico“, e o filho dela, de 37, foram presos, na manhã desta sexta-feira (16/5), suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Mossoró (RN). A prisão ocorreu durante operação realizada pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), na região oeste do estado.

As investigações apontam que os dois usavam um imóvel como boca de fumo, voltada principalmente à venda de crack para usuários em situação de vulnerabilidade social. A equipe do Denarc vinha monitorando o homem há meses.

Agentes passaram a monitorar a movimentação do ponto de venda nesta nova fase da investigação. A suspeita também foi flagrada guardando mais entorpecentes para a comercialização

Inquérito instaurado e fuga

Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), em 2024, um inquérito havia sido aberto contra o suspeito. Porém, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ele conseguiu fugir do local, descartando os entorpecentes e evitando o flagrante.

Depois disso, os agentes passaram a monitorar a movimentação do ponto de venda nesta nova fase da investigação. Durante as diligências, os policiais abordaram um usuário logo após a compra de drogas. Com ele, foi apreendida uma pedra de crack.

Além disso, o homem confirmou aos militares que havia comprado a substância no local investigado e reconheceu o suspeito por fotografia. Com a confissão dele, a guarnição conseguiu comprovar a atividade criminosa no imóvel.

Com base nas informações obtida, equipes da polícia se mobilizaram até o lugar investigado e localizaram mais drogas. Além disso, a suspeita também foi flagrada guardando mais entorpecentes para a comercialização.

Encaminhamento ao sistema prisional

A “Vovozinha do tráfico” e o filho foram presos em flagrantes e conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Além disso, a suspeita foi autuada pelos crimes de desacato, desobediência e resistência. Após os trâmites, ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.