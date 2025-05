Wagner Moura é o 1º brasileiro a vencer Melhor Ator em Cannes, por “O Agente Secreto”

Você viu o Wagner Moura? Totalmente premiado: o astro de “O Agente Secreto” venceu o prêmio de Melhor Ator na cerimônia de encerramento do Festival de Cannes, que ocorre neste sábado (24/5), e acaba de ser o primeiro ator do Brasil a ser homenageado no segmento masculino de atuação da premiação.

Antes de Wagner Moura, a primeira brasileira a ser reconhecida pelo maior prêmio de atuação do Festival de Cannes foi a recém indicada ao Oscar Fernanda Torres, pelo seu papel em “Eu Sei que Vou Te Amar” (1986). Em 2008, Sandra Corveloni também triunfou na categoria pela sua performance em “Linha de Passe”.

Wagner Moura em O Agente Secreto
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de "O Agente Secreto"
Wagner Moura vira tema de concurso de sósias
Wagner Moura e Fernanda Torres
Wagner Moura protagoniza novo filme americano Guerra Civil

“Eu tive a sorte de ter a oportunidade de trabalhar com Wagner Moura, um grande ator e uma grande pessoa. Espero que este filme lhe traga coisas maravilhosas. Obrigado ao júri e à presidente Juliette Binoche”, discursou Kleber Mendonça Filho, diretor do filme, ao agradecer pelo colega, que não estava presente.

E esse não é o primeiro prêmio que “O Agente Secreto” trouxe ao Brasil na 78ª edição do Festival de Cannes. Mais cedo, o filme conquistou dois prêmios fora do circuito principal da premiação: o Prêmio da Crítica e Prêmio do Cinema e Arte. O filme ainda concorre à Palma de Ouro de Cannes, maior prêmio do festival, que deve ser anunciado logo em seguida.

Na trama, ambientada em 1977 durante a Ditadura Militar, Wagner Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que volta a Recife em busca do filho depois de anos fugindo de um passado coberto por mistério e violência.

O filme marca o retorno de Wagner ao cinema brasileiro, depois de dez anos sem estrear uma produção nacional. “Não quero mais passar um ano sem filmar no Brasil”, garantiu o artista, diretamente de Cannes.