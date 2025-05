Wanessa Camargo revela verdade sobre relação com Dado Dolabella: ‘Estou fechada’

Wanessa Camargo voltou a falar sobre seu status de relacionamento e citou Dado Dolabella. Apesar de ter sido vista recentemente com o ex, ela negou que tenha reatado o romance e disse estar focada na criação dos filhos. José Marcus e João Francisco, frutos de sua relação com Marcus Buaiz.

O desabafo da cantora e ex-BBB foi feito em entrevista a Catia Fonseca no canal do YouTube da contratada da Band. “Neste momento, minha prioridade são meus filhos e minha família. Tenho respeito e carinho pelo Dado, somos amigos”, revela.

“Costumo dizer que estou fechada para balanço. Esse tempo é importante para que cada um possa se reencontrar, organizar a vida e entender se ainda faz sentido seguir junto lá na frente. O último ano foi bastante intenso, e hoje preciso priorizar outras áreas da minha vida”, acrescenta Wanessa.

A filha de Zezé di Camargo e Zilu Godói também refletiu sobre tudo o que tem vivido nos últimos meses, que a fez preferir a calmaria da vida de solteira: “Acho que foi um ano muito intenso para mim, e hoje preciso focar em algumas áreas da minha vida”, pondera a intérprete de Amor, Amor.

FAMA DE WANESSA

Wanessa Camargo é uma cantora, compositora e atriz brasileira, filha do também cantor Zezé Di Camargo. Iniciou sua carreira musical no final dos anos 2000, conquistando rapidamente o público com hits que misturavam pop e sertanejo. Ao longo de sua trajetória, lançou diversos álbuns de sucesso, explorando diferentes estilos musicais e se consolidando como uma das vozes femininas importantes da música pop no Brasil. Além da música, a artista também participou de projetos na televisão, como o reality show Big Brother Brasil, e no cinema, expandindo sua atuação no cenário nacional.