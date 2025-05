Wanessa diz como concilia carreira com maternidade e destaca ajuda de Buaiz: “Um querido”

Wanessa Camargo é mãe de dois meninos: João Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10, ambos do antigo casamento com o empresário Marcus Buaiz. A cantora, que está com 25 anos de carreira, refletiu sobre o desafio de conciliar a maternidade com o trabalho e afirmou que o bem-estar dos herdeiros é sua prioridade.

“A maternidade muda tudo e ainda é um lugar de muito cuidado. Muitas vezes me sinto como mulher culpada por não estar entregando um trabalho que eu deveria entregar quando, por exemplo, paro tudo para cuidar de um dos meus filhos, que está um pouco dodói. Por outro lado, muitas vezes estou no viajando a trabalho, numa correria e me sinto culpada por não estar com os meus filhos. Nós mulheres, que somos mães e que trabalham, temos esse grande desafio”, declarou em entrevista à Quem.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Divulgação Desclassificada do “BBB 24”, Wanessa Camargo foi convidada para cantar na final do “BBB 25” Reprodução Instagram Wanessa Camargo e Marcus Buaiz Wanessa Camargo e Marcus Buaiz (Foto: Reprodução/Instagram) Wanessa Camargo foi convidada pelo SBT para receber um “Troféu Imprensa” que ganhou em 2009 Portal LeoDias Wanessa Camargo Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

A cantora ressaltou que conta com uma rede de apoio para cuidar dos filhos e garantiu que o pai, Marcus Buaiz, é um grande ajudador nesta missão: “Graças a Deus, tenho um suporte grande. O pai é um querido, que está presente e ajuda bastante com as crianças. Também tenho a ajuda da minha mãe e da minha ex-sogra, além de outras pessoas que me ajudam, mas mesmo assim é um dilema”, declarou.

Wanessa destacou que manter o equilíbrio entre a maternidade e a carreira nem sempre é fácil: “Não tem como… Às vezes você vai deixar de estar em alguns lugares profissionalmente ou entregar o que você entregava quando não era mãe. Ao mesmo tempo, você não vai conseguir ser aquela mãe que assiste a todas as partidas de futebol, apresentações e momentos dos seus filhos porque você precisa trabalhar. E é bom que eles entendam o quanto é importante o trabalho para você, que não é um capricho. Sustento a minha casa, pago as minhas contas sozinha e preciso trabalhar. Tudo isso faz parte de um equilíbrio muito grande que a gente tem que enfrentar no dia a dia, mas não é fácil”, disse ela.

Apesar disso, a cantora afirmou que sua prioridade é o bem-estar dos herdeiros: “Meus filhos são a prioridade. Meu trabalho é muito importante para mim, mas não é a minha prioridade. O que me derruba é se algo não der certo com os meus filhos. Se os meus filhos estão bem, tenho força para trabalhar. Do contrário, não consigo. Eles precisam estar 100% bem, eu preciso estar acompanhando… Daí me desdobro para trabalhar, entregar tudo o que precisa e, quem sabe, ainda ter uma vida social, que também é importante para a gente”, esclareceu.