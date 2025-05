Xuxa alimenta morcegos: entenda riscos e impactos dessa prática

Xuxa Meneghel surpreendeu internautas ao aparecer alimentando um bando de morcegos no jardim da mansão onde mora, no Rio de Janeiro. A cena causou espanto em muitas pessoas e, apesar de os morcegos poderem transmitir doenças, essa não é uma atitude perigosa, mas pode impactar o estilo de vida dos animais.

Junno Andrade, marido da apresentadora, contou que a eterna Rainha dos Baixinhos costumava dar uma mistura de néctar para beija-flores e percebeu que isso atraiu também os morcegos. Xuxa acabou se apaixonando pelos animais e começou a preparar a mistura também à noite para eles.

Paulo Eduardo Brandão, professor da faculdade de Medicina Veterinária da USP, diz que o néctar é um alimento que faz parte da dieta de espécies de morcego e que a mistura servida por Xuxa não fará mal aos animais, mas não é tão boa para eles quanto o néctar natural.

“Um risco para os animais é que eles percam a necessidade de procurar alimento na natureza e se alimentem só de coisas que os humanos dão, sejam morcegos, beija-flores, saguis, ou qualquer outro. Isso, primeiramente, pode afetar o comportamento e a ecologia deles e afastá-los do seu ambiente natural, eles perdem o comportamento natural de caçar ou de procurar alimento”, diz Brandão.

Além disso, a proximidade cada vez maior entre animais silvestres, humanos e animais domésticos aumenta a chance de contaminação por alguma doença.

“É uma fonte de doenças emergentes e até de doenças que já se conhecem há muito tempo, mas podem se transmitir entre humanos e outros animais. Quanto maior for a proximidade, maior a chance de transmissão.”

Ao assistir ao vídeo de Xuxa, o professor da USP analisa que a apresentadora não correu grandes riscos.

“A principal doença que morcegos podem transmitir para humanos – e a mais mortal – é a raiva. Qualquer espécie de morcego pode transmitir a raiva por um contato muito direto, se for manipular o morcego, se for pegá-lo no chão e ele morder. Mas isso demanda um contato direto, os morcegos estão em todo lugar, a gente não os vê, mas tem muito morcego perto da gente, nas casas, nas árvores, por exemplo”, explica.

Para Brandão, o vídeo de Xuxa “não tem nada tão terrível” para criticar, mas reforça que alimentar animais selvagens não é um hábito para ser encorajado. “Não tem razão para fazer isso, o que a pessoa tem que fazer é não alimentar animais selvagens, deixar eles serem selvagens, pois eles estão bem”, conclui.

Veja o vídeo: