yasmin-santos-revela-data-escolhida-para-se-casar-em-2026

Nesta segunda-feira (26/5), Yasmin Santos esteve no “Encontro do Patrícia Poeta” e revelou a data escolhida para se casar com Maria Ventura. Ela também explicou o motivo de terem gravado o dia no calendário.

“8 de fevereiro de 2026. Nos conhecemos no dia 10 de dezembro e começamos a namorar 8 de fevereiro e noivamos [também nesta data] e queremos que o casamento seja no mesmo dia”, detalhou ela no programa.

O pedido de casamento foi intimista, somente com as duas em um piquenique, no meio da natureza.

No programa, a artista se emocionou com um homenagem da amada: “Me sinto honrada de ter uma mulher como você ao meu lado. Sou completamente apaixonada por você, te admiro. Me orgulho muito de como nossa relação tem somado na vida uma da outra. Não vejo a hora de realizar tudo ao seu lado, desde o casamento que já está marcado, até a nossa família linda que tanto a gente pede para Deus. Minha parceira, minha cúmplice de vida.”