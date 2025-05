O youtuber Paulo Miranda Nascimento, conhecido popularmente como Pirulla, de 43 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no último domingo (25/5). O cientista está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da capital paulista não divulgado.

De acordo com nota publicada nas redes sociais do projeto ‘Os três elementos’, do qual o youtuber faz parte com outros divulgadores de ciência, o quadro de saúde de Pirulla é estável, mas ainda não há estimativas sobre a sua recuperação.

“Diante da situação, a comunidade de divulgadores científicos e amigos próximos estão se mobilizando para apoiar a família e ajudar a manter seus canais em funcionamento, durante esse período de afastamento”, escreveu a equipe, que iniciou uma vakinha online.