Youtuber Pirula sofre AVC e família pede ajuda com vaquinha

O paleontólogo, zoólogo e divulgador científico Paulo Miranda Nascimento, conhecido pelo grande público como Pirula, de 43 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na noite do último domingo (25/5), em sua residência, na cidade de São Paulo. Ele está internado na UTI e inspira cuidados.

A informação foi divulgada pela equipe do podcast Os Três Elementos, do qual Pirula faz parte ao lado de Carlos Ruas e Emílio Garcia. Segundo a nota, o quadro de saúde é estável, mas ainda sem previsão concreta de recuperação. A família e os colegas pedem discrição e respeito ao momento delicado.

As atualizações oficiais sobre a saúde de Pirula serão publicadas na aba “comunidade” do seu canal no YouTube e nas redes sociais dos Três Elementos.

Para quem deseja apoiar, foi criada uma vaquinha virtual com o objetivo de ajudar nas despesas da família e na manutenção dos canais durante o período de afastamento. As doações podem ser feitas via Pix para o e-mail: [email protected].

Criador de um dos canais de ciência mais antigos do YouTube brasileiro, Pirula iniciou sua trajetória digital em 2006 e alcançou a marca de 1 milhão de inscritos em 2022. Reconhecido pelo trabalho de combate à desinformação, é um dos fundadores do Science Vlogs Brasil, rede dedicada à divulgação científica de qualidade.

Em 2023, ele lançou o livro Darwin sem frescura, escrito em parceria com o jornalista Reinaldo José Lopes.