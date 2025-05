Zé Felipe apoia Virginia após coroação na Grande Rio: “Tô contigo em tudo”

Zé Felipe usou as redes sociais, nesta sexta-feira (23/5), para compartilhar uma mensagem de apoio à Virginia Fonseca, após a esposa ser oficialmente anunciada como rainha de bateria da Grande Rio. O cantor garantiu que estará ao lado da apresentadora em todos os momentos, sem nunca vacilar.

“Tô contigo em tudo, na vitória ou na luta. Lealdade, parceria e apoio sempre, sem nunca vacilar. Te amoooo”, escreveu ele ao compartilhar o print da proteção de tela de seu celular, com a foto da amada.

Em outra publicação, Zé postou a foto de Virginia com a bandeira da Grande Rio, tirada no dia do anuncio e exaltou a mãe de seus três filhos: “Você é foda!!! Te amooooo”, disse ele.

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, Virginia afirmou que o marido não ficou com ciúme de sua nova fase no Carnaval: “O Zé me apoia em tudo, então ele tá super feliz”, revelou ela, que ainda ressaltou que ele já sabia que essa possibilidade existia há algum tempo.

Virginia fará sua estreia na Marquês de Sapucaí, no próximo ano e assume o lugar que era de Paolla Oliveira. Para se dedicar a escola de samba de Duque de Caxias, a apresentadora cogitou até uma mudança para o Rio de Janeiro.

“A gente monta uma casa aqui perto, dá tudo certo! Tô super disposta. Se Deus quiser, vai ser incrível, vai ser um momento de aprendizado, um momento muito feliz na minha vida. Isso é o que eu espero”, falou a artista.