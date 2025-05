Zé Felipe confirma volta ao Brasil para festa de 4 anos da filha, Maria Alice

Zé Felipe continua em Portugal realizando uma maratona de shows pelo país europeu. Enquanto isso, Virginia Fonseca já retornou ao Brasil depois do término do casamento dos dois. Nesta sexta-feira (30/5), Maria Alice, a filha mais velha do casal, completou 4 anos e ganhou uma festa especial com sessão de cinema, mas sem a presença do pai. No entanto, o cantor, que está fora por questões de trabalho, já manifestou que retornará para casa em breve.

Por meio dos stories do Instagram, Virginia mostrou que a filha ganhou uma festa com o tema “Stitch”, personagem cujo novo filme está em cartaz. “Parabéns Mariazinha, que Deus abençoe sua vida sempre! Faltando o papai Zé Felipe, mas dia 2 ele vai estar aqui, se Deus quiser”, escreveu a apresentadora, confirmando que o cantor volta ao Brasil para a festa da pequena dia 2 de junho, próxima segunda-feira. Mais tarde o cantor repostou esse vídeo em seu perfil.

Ainda hoje, direto de Portugal, Zé Felipe compartilhou várias fotos com a primogênita e publicou um texto bastante comovente sobre a paternidade. Nos stories, ele mostrou que estava emocionado com a data e disse que deixou de “segurar o choro” depois do nascimento de Maria Alice.

“Senti a mão de Deus no seu nascimento, um mundo cor de rosa. Vi minha alegria se multiplicar quando te olhei nos olhos pela primeira vez e ouvi seu choro ainda rouco mas firme e precioso. Minha primogênita. Minha tota corajosa! Você e seus irmãos são a tradução do amor pra mim. Sua fé me toca e me ilumina todos dias. Você é abençoada. Obrigado por me presentear com sua vida, sua gentileza e o dom de me fazer feliz apenas com o seu ‘papai’”, declarou o artista.