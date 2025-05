Zé Felipe já se mostrava incomodado com amigo de Virginia; veja

Desde que Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação, fãs especulam as possíveis causas do fim do casamento. Segundo o jornalista Leo Dias, o casal enfrentava uma fase difícil e tentou preservar a família, mas o relacionamento foi “esfriando”.

Um dos pontos que teria afetado a dinâmica do casal foi a falta de privacidade na mansão onde viviam, em Goiânia (GO). Hebert Gomes, assistente pessoal e amigo próximo de Virginia, morava com eles e sua presença constante incomodava Zé Felipe.

Em vídeo resgatado por internautas, o cantor relatou desconforto. “Tem hora que a gente está tomando banho juntos e ele cai do teto!”, brincou. Veja o vídeo:

Há cerca de um mês, Hebert decidiu sair da casa e foi morar sozinho em um condomínio de luxo. Virginia celebrou a mudança, dizendo que seria importante para o crescimento pessoal do amigo, com quem mantém uma relação próxima desde a adolescência, em Governador Valadares (MG).