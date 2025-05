Zé Felipe surge abatido e pede apoio dos fãs para show em Portugal

Zé Felipe, cantor e compositor que anunciou o fim da união com a apresentadora Virginia Fonseca, surgiu com o semblante abatido na tarde desta quarta-feira (28/5). O filho de Leonardo, em uma breve aparição, interagiu com 28 milhões de seguidores, informando que já chegou ao centro de Portugal, em Coimbra, para se apresentar no Festival Queima das Fitas e deixou claro que, para realizar a performance no evento, vai contar com o apoio dos fãs. A separação relâmpago pegou os admiradores, amigos próximos e até mesmo familiares de surpresa.

“Galera, já estamos aqui em Coimbra. Tenho certeza de que hoje será uma noite muito especial! Conto com a energia de todos vocês. Toda honra e glória a Deus! Vamos fazer, com certeza, um dos melhores shows deste festival, tá? Que Deus nos abençoe! Amo vocês! Amo Portugal! Vamos para cima!”, disparou Zé. Na data de ontem, a contratada do SBT e o músico, se manifestaram sobre a decisão: “Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”.