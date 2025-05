Zé Neto & Cristiano lançam 1ª parte de projeto especial de 10 anos com canções inéditas

Zé Neto & Cristiano teve seu primeiro álbum gravado em 2012, e comemoram neste ano, 10 anos de sucessos, desde quando ganharam notoriedade nacional com o single “Seu Polícia”. As comemorações começaram nesta quinta-feira (22/5), com o lançamento do audiovisual Acústico “Magia Das Estrelas” – nome da primeira composição que realizaram juntos – o projeto foi gravado recentemente, de surpresa e sem público.

A gravação contempla faixas inéditas e também regravações que os consolidaram como uma das principais duplas do país. O primeiro volume foi lançado nesta quinta-feira (22/5) nas plataformas de áudio às 21h junto com o vídeo das quatro inéditas no Youtube oficial da dupla, no dia seguinte (23/5), as outras oito também ganham videoclipes.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zé Neto cai na risada após lembrar de perrengues com famosos Portal LeoDias Ze Neto e Cristiano Portal LeoDias Zé Neto e Cristiano Reprodução Instagram Cristiano, dupla de Zé Neto Reprodução Instagram Zé Neto e Cristiano em entrevista ao Leo Dias Portal LeoDias/montagem Zé Neto e Cristiano em entrevista ao Leo Dias Reprodução/Portal LeoDias Zé Neto em entrevista ao Leo Dias Reprodução/Portal LeoDias Voltar

Próximo

“Escondendo o ouro” é a faixa inédita destaque deste primeiro lançamento, trechos da canção já está performando nas redes sociais, ganhando destaque nas criações de reels e TikTok. Outras três inéditas estão no lançamento, “Mente”, “Não diz que é carência” e “Resumindo”, e as oito regravações que completam o volume 01, são: “Marcha / Cadeira de aço”, “Seu polícia”, “Diz pra ela / Vivendo aqui no mato”, “Se cuida / Princesinha mandona”, “Desandou / Enchendo e derramando”, “Textão / Ela e ela” e “Ontem era eu / Whisky e gelo”.

O repertório do projeto “Magia Das Estrelas” foi escolhido a dedo pela dupla, simbolizando o início de um sonho, e uma aposta de dois amigos, que uniram talentos e a paixão pela música sertaneja para alcançar patamares que nunca imaginaram. O projeto acústico completo contará com 24 faixas. O cenário imprime a essência de Zé Neto & Cristiano, que sempre fizeram questão de exaltar suas raízes e famílias.

“Que felicidade imensa lançar esse projeto para o mundo, o ‘Magia Das Estrelas’ acontece no nosso melhor momento, dando início às comemorações dos nossos 10 anos de sucessos. Estamos muito ansiosos para poder levar as novas músicas para os shows, não paramos de cantar ‘Escondendo o ouro’, apostamos muito nessa canção, ao vivo com o nosso público vai ficar ainda mais especial”, comentam Zé Neto e Cristiano.

Na mesma semana do lançamento, Zé Neto & Cristiano atingiram o marco de um bilhão de visualizações num único vídeo no Youtube, com “Largado às traças”, se tornando a primeira dupla sertaneja a alcançar esse marco – de 1 bilhão num único vídeo.