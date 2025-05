Zema posta meme de Lula como bebê reborn: “Apertou, faz caquinha”

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou as redes sociais para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aderindo à nova trend das bebês reborn, o governador publicou uma montagem de Lula em seu colo, como uma das bonecas, e escreveu: “Vendo bebê reborn governo Lula. Custa caro, apertou faz caquinha, mas finge ser fofo”.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romeu Zema (@romeuzemaoficial)

Na legenda do post, Zema completou: “Alguém quer adotar? Vive no passado e pesa no bolso”.

Nos comentários, os usuários se dividem nas opiniões: há quem tenha achado a publicação engraçada e entrando na “brincadeira”, mas também há aqueles que teceram críticas ao governador de Minas.

“Governador, nosso estado necessita de atenção e política de verdade. Esse tipo de postagem só reforça o contrário”, comentou uma pessoa. “Oposição se trabalha no campo das ideias e propostas, com fatos e argumentos. Não com deboche. Imagino que Minas Gerais esteja de vento em polpa para o governador está promovendo uma ‘guerra’ com o governo federal. Lamentável”, escreveu outra.

“Fenômeno” dos bebês reborn

Os bebês reborn, que ganharam muita fama nas últimas semanas, são bonecas feitas artesanalmente com o intuito de serem hiper-realistas.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Toronto revelou que a brincadeira de adultos com bonecas hiper-realistas, os bebês reborn, vai muito além de um simples resquício da infância.

A pesquisa, desenvolvida no campo da psicologia, destaca que essa prática está profundamente ligada a necessidades emocionais, criativas e terapêuticas.

De acordo com os cientistas envolvidos no estudo, adultos interagem com bonecas para estabelecer vínculos emocionais, dar vazão à expressão criativa e vivenciar benefícios terapêuticos significativos.

As descobertas sugerem que brincar com bonecas na vida adulta representa um caminho complexo para satisfazer necessidades psicológicas profundas.