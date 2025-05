Zezé di Camargo é mais uma atração confirmada na ExpoAcre 2025 em Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Camelí confirmou nesta sexta-feira (30), mas atrações que devem animar a população na maior feira agropecuária do estado, a Expoacre 2025. Além de Gustavo Lima, em Cruzeiro do Sul, o cantor Zezé di Camargo e os artistas Jorge Matheus chegam a Rio Branco com seus sucessos.

Animado, o gestor acreano afirma que a realização além de ser momentos de lazer para as famílias, também será uma oportunidade para mostrar todo o estado para o país.

Este ano, a Expoacre chega à 50ª edição em Rio Branco e à 20ª no Juruá. Na capital, acontecerá entre os dias 26 de julho a 3 de agosto, e em Cruzeiro do Sul, de 1 a 7 de julho.

A feira, além de sua importância cultural, movimenta a economia local, com diversos negócios. Em 2024, o valor em Rio Branco alcançou R$ 391.528.075 milhões, total este 20% maior que a edição do evento em 2023, que, inclusive, atingiu o recorde de R$ 325.305.857 milhões em movimentação.