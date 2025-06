10 jogos de ficção científica com mundo aberto para explorar sem limites

Starfield, Cyberpunk 2077 e Death Stranding são jogos de ficção científica muito imersivos, com cenários únicos, propostas inovadoras, histórias profundas e mapas enormes e cheios de possibilidades. Os títulos entregam horas de exploração em ambientes cheios de mistérios com inimigos desafiadores, além de descobertas que recompensam a curiosidade de quem prefere explorar bastante antes de zerar o game. Os jogos de ficção científica com mundo aberto para explorar sem limites abordam temas diversos, que vão de futuro distópico até mundos alienígenas.