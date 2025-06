10 músicas para conhecer Paul McCartney, que completa 83 anos

Com 83 anos de vida — completados nesta quarta-feira (18/6) — e 66 de carreira, Paul McCartney permanece sendo um dos nomes mais relevantes da música mundial. Suas canções atravessam diferentes gerações, ratificando o frescor e a atemporalidade de sua obra musical.

Em 2023, o britânico veio ao Brasil com a sua turnê Got Back, que lotou estádios em diversas cidades brasileiras, incluindo Brasília. Em 2024, ele retornou ao país para shows em São Paulo e Florianópolis.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

NANTERRE, FRANCE – DECEMBER 04: Paul McCartney performs live on stage at Paris La Defense Arena during the ‘Got Back!’ Tour on December 04, 2024 in Nanterre, France. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

2 de 3

LONDON, ENGLAND – DECEMBER 18: (EDITORIAL USE ONLY) Sir Paul McCartney performs at The O2 Arena during his ‘Got Back’ world tour on December 18, 2024 in London, England. (Photo by Jim Dyson/Getty Images)

3 de 3

MADRID, SPAIN – DECEMBER 10: Paul McCartney greets fans outside the Ritz Hotel on December 10, 2024, in Madrid, Spain. (Photo By Jose Ruiz/Europa Press via Getty Images)

Não à toa, McCartney segue sendo um dos nomes mais ouvidos da música internacional no Brasil. A Deezer fez uma lista com as 10 músicas solos mais ouvidas do artista na plataforma. Confira: