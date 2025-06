10 músicas para transformar seu story no mais romântico do Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está batendo à porta, e se você quer deixar a data ainda mais especial, a gente tem uma dica que vale ouro: música! Nada como uma trilha sonora apaixonante para reforçar o clima de romance e, claro, deixar aquele post nas redes sociais ainda mais romântico. Seja para deixar uma noite especial ou para fazer o coração do seu amor bater mais forte, essas músicas são o toque final que o seu Dia dos Namorados precisava.

O portal LeoDias selecionou 10 músicas que são simplesmente perfeitas para postar aquela foto nos stories com seu amor:

Lover – Taylor Swift

Uma declaração em forma de canção. Se vocês são do tipo que trocam cartas, bilhetes e promessas de amor eterno, essa é a trilha oficial do casal.

Lisboa – ANAVITÓRIA

Doce, poética e com aquele toque de saudade gostosa. Perfeita para casais que vivem (ou já viveram) um amor à distância.

Die With a Smile – Lady Gaga e Bruno Mars

Um dueto inédito e poderoso que mistura emoção e sensualidade. Para quem quer mostrar que está vivendo o romance mais intenso da vida.

É Você – Tribalistas

Um clássico moderno que resume tudo: “É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem…”. Se o casal é vibe zen e alma gêmea, essa é a escolha.

Iguaria – Luísa Sonza

Sincera e apaixonante. Uma música que fala sobre o amor como de uma forma intensa e entregue

Marry You – Bruno Mars

Quem nunca pensou em casar com o mozão ouvindo essa música? Um hit perfeito para casais em clima de “sim” .

De Janeiro a Janeiro – Roberta Campos e Nando Reis

Do tipo que embala casais há anos e segue sendo atual. Um hino pra quem ama em qualquer estação, de janeiro a janeiro mesmo.

All of Me – John Legend

Simplesmente uma das músicas mais usadas em pedidos de casamento mundo afora. Um clássico pra dizer: “Eu te amo do jeitinho que você é”.

Um Amor Puro – Djavan

Leve, verdadeira e cheia de sentimento. Para casais que se amam de forma simples, mas com uma intensidade que não cabe em palavras.

Ainda Bem – Vanessa da Mata

“Ainda bem que te encontrei…”. Precisa dizer mais? Uma daquelas canções que fazem qualquer foto a dois ganhar outro brilho.

Agora é com vocês, escolham a trilha perfeita, preparem a legenda caprichada e se declarem sem medo! Porque se tem um dia feito pra amar e emocionar, é esse. Feliz Dia dos Namorados!