14ª edição do Arraial do Centro Universitário Uninorte acontece nesta sexta-feira

Uma das festas juninas mais tradicionais de Rio Branco e mais aguardada, o Arraial do Centro Universitário Uninorte, ocorre nesta sexta-feira (20), a partir das 18h, no estacionamento da instituição.

Em sua 14ª edição, o evento com entrada livre, conta com apresentações musicais, praça de alimentação, bingos, pescaria, as barraquinhas das atléticas e cursos, com uma superestrutura e segurança para garantir a diversão da noite.

Entre as comidas típicas que você encontra no local, além daquele delicioso tacacá e charuto, tem também churrasquinho, galinha picante, cachorro quente, picanha na chapa e mais de 15 variedades.

Os shows ficam por conta de Thalles e Thiago, Forró do Dantas. Venha você e traga a sua família para esta celebração de cultura e festividade. E para as crianças, teremos o parque Mepi cheio de alegria.

O arraial da Uninorte é realizado em parceria com as atléticas acadêmicas Indomável, Letais, Massacre, Noturna, Tenebrosa e com os cursos do Centro Universitário Uninorte.