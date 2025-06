1ª Corrida Contra o Trabalho Infantil ocorre neste domingo em Rio Branco com percurso de 5 e 10 KM

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realiza neste domingo, 29, a 1ª Corrida Contra o Trabalho Infantil, em Rio Branco. De acordo com o governo do Acre, a concentração será a partir das 5h, em frente ao Palácio Rio Branco, com largada marcada para as 6h.

Com o tema “Toda criança que trabalha perde a infância e o futuro”, a iniciativa é liderada pela vice-governadora e titular da SEASDH, Mailza Assis, e integra a campanha do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho.

De acordo com a gestão estadual, a corrida tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre os prejuízos causados pelo trabalho infantil e fortalecer as ações de enfrentamento à violação de direitos de crianças e adolescentes.

Conforme as regras, os participantes poderão escolher entre dois percursos: 5km e 10km. O trajeto seguirá até a rotatória da Corrente (em frente ao Batalhão de Policiamento de Trânsito), com retorno no Posto Triângulo e chegada novamente ao Palácio Rio Branco.

As inscrições foram realizadas mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os primeiros 200 inscritos receberam um abadá oficial do evento, e os 300 primeiros corredores a cruzar a linha de chegada receberão medalhas como forma de reconhecimento.

“Toda a arrecadação de alimentos será destinada aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), sendo repassada às famílias atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)”, destaca a SEASDH.

O evento também contará com momentos de lazer e interação, e o tradicional banho de mangueira do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) é uma das atrações mais aguardadas, garantindo o refresco e a alegria dos participantes após o percurso. Ao longo do trajeto, dois pontos de hidratação estarão disponíveis.

A corrida é fruto de uma articulação interinstitucional, com o apoio de diversos órgãos estaduais, municipais e parceiros da sociedade civil, reforçando o compromisso coletivo com a proteção da infância.