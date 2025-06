20 posições sexuais para estimular o clitóris e gozar como nunca

Na peça, transformada em livro clássico Sonho de uma Noite de Verão, Shakespeare escreveu “embora pequena, ela é feroz”. Bom, ele poderia estar falando sobre o clitóris, que apesar de pequeno, tem milhares de terminações nervosas que podem ditar como está a transa.

Leia também

Para as pessoas com vulva, a estimulação do clitóris é uma necessidade, e escolher posições sexuais que possibilitem esse movimento é a chave.

Por isso, a Pouca Vergonha separou 20 posições que permitem a estimulação por meio da penetração ou com as mãos e sex toys. Confira:

21 imagens Fechar modal. 1 de 21

Metrópoles 2 de 21

Para começar, dá para o parceiro tocar os seios da companheira enquanto a penetra de frente

Arte/Metrópoles 3 de 21

Conchinha é a pedida perfeita; dá para encaixar bem e penetrar com profundidade

Arte/Metrópoles 4 de 21

A posição cowgirl reversa é uma forma de deixar a mulher no comando

Arte/Metrópoles 5 de 21

A sentada, ou cowgirl, é garantia de prazer

Arte/Metrópoles 6 de 21

Aqui, a mulher ou o homem podem se apoiar na parede ou na pia

Arte/Metrópoles 7 de 21

Na posição conhecida como a batedeira, a pessoa de baixo fica em posição de meia vela, apoiando as mãos no quadril e se equilibrando enquanto o ativo a penetra

Arte/Metrópoles 8 de 21

Posição da ponte

Arte/Metrópoles 9 de 21

Sentando no colo da parceria de frente, também é possível usar o salto para se apoiar melhor no chão

Arte/Metrópoles 10 de 21

Essa posição dificulta que o homem penetre de forma muito voraz enquanto tenta manter ele mesmo e a parceria na posição, equilibrando

Arte/Metrópoles 11 de 21

Abrir mão do controle pode ajudar. Na cowgirl, quem está por cima tem controle quase total da penetração, tirando de você a possibilidade de penetrar muito rápido ou muito vigorosamente

Arte/Metrópoles 12 de 21

A famosa papai e mamãe, ou missionário, é uma das mais clássicas do sexo amorzinho. Nela, é possível fazer diversos carinhos e beijar muito na boca

Arte/Metrópoles 13 de 21

O homem pode estar sentado em um banco, debaixo da ducha

Arte/Metrópoles 14 de 21

Como aqui ambas as pessoas controlam a penetração, esta é uma posição que é ativa e passiva para os dois

Arte/Metrópoles 15 de 21

A posição de 4 é sempre uma boa ideia; com o vibrador, vai proporcionar ainda mais prazer

Arte/Metrópoles 16 de 21

A posição conchinha encurta o espaço para penetrar a parceria, o que impede uma selvageria que leva a maioria dos homens para além do ponto

Arte/Metrópoles 17 de 21

Ao sentar no colo do parceiro, se a pessoa for mais baixa, pode precisar de um salto para se apoiar melhor no chão

Arte/Metrópoles 18 de 21

A posição de ladinho é a ideal para os iniciantes

Arte/Metrópoles 19 de 21

O sexo oral pode deixar a experiência mais prazerosa; que tal, enquanto “cai de boca”, tocar nos mamilos da parceria?

Arte/Metrópoles 20 de 21

Que tal apimentar o papai e mamãe? Em vez de ficar com as pernas esticadas, é só dar uma “chave” em volta do quadril de quem está por cima, deixando tudo ainda mais intenso

Foto: Arte/Metrópoles 21 de 21

O famoso papai e mamãe também aparece, mas numa versão turbinada. Se você colocar um travesseiro abaixo do bumbum, pode facilitar o alcance do ponto G

Arte/Metrópoles