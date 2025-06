20 posições sexuais para testar e gozar muito no Dia dos Namorados

Com o Dia dos Namorados chegando, você provavelmente está pensando em maneiras de celebrar a pessoa que ama. E, claro, também pode estar planejando um encontro romântico ou um presente especial para sua parceria.

Para isso, você não precisa sair totalmente da caixinha a fim de tornar o sexo do Dia dos Namorados algo especial — basta apenas reservar um tempo intencional para mimar o “mozão” e explorar um ao outro fisicamente.

Porém, se você é do time que prefere usar, pode se valer da data como uma oportunidade para explorar algo novo (quem sabe uma fantasia nova ou um pouco de bondage?). As possibilidades são infinitas. Lembre-se de se certificar que as expectativas e a comunicação estarão alinhadas ao longo do caminho.

E não importa se você deseja atingir a conexão tântrica ou apenas quer lamber lubrificante comestível de em nome da curiosidade, estas 20 posições sexuais selecionadas farão da sua comemoração do Dia dos Namorados algo inesquecível.

Agora, se você estiver sem uma parceria este ano, dedique o mesmo tipo de atenção e carinho a si mesmo. Compre um mimo para o Dia dos Namorados e delicie-se com um pouco de amor-próprio e um toque pessoal.