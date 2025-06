4 plantas para afastar escorpiões amarelos de casa, segundo um biólogo

Manter a casa limpa, vedada e dedetizada são alguns dos métodos essenciais para evitar a presença dos escorpiões amarelos no lar. A espécie apresenta sérios riscos à saúde. Em regiões onde o aparecimento é mais recorrente, o ideal é investir várias medidas simultâneas, e uma delas pode ser o cultivo de determinadas espécies de plantas.

O cultivo, por si só, não irá combater uma infestação, mas determinadas plantas têm propriedades repelentes contra esses aracnídeos. O biólogo Danilo Dantas, professor em Ciências Biológicas e Biólogo de campo na área de fauna e flora, indica posicioná-las perto de portas, janelas, muros e ralos, locais por onde geralmente os escorpiões costumam entrar nas residências.

Lavanda

O profissional indica colocá-las perto de lugares onde o escorpião poderia entrar

Apesar do cheiro da lavanda ser agradável para o lar, o odor é um repelente natural dos escorpiões amarelos. A forma mais adequada de cultivar a espécie é em um local onde bata bastante sol e o solo seja bem drenado.

Além de afastar a espécie, a planta ainda ajuda a relaxar com o perfume natural que espalha pelo ambiente. “Pode ser plantada em vasos ou jardins, perto de portas e janelas”, sugere.

Citronela

A citronela é capaz de afastar insetos

Assim como os mosquitos e baratas, os escorpiões não gostam nem um pouco da citronela. Uma vez que as presas naturais desse aracnídeo são afastadas do lar, as chances do aparecimento de um escorpião também serão menores. Entretanto, em casas com crianças ou animais de estimação, é importante estar atento, devido à toxidade da citronela.

Dantas indica cultivar a citronela em áreas bem iluminadas, além de ser regada recorrentemente – cerca de duas a três vezes por semana. “Ideal para áreas externas próximas a entradas”, recomenda.

Alecrim

O alecrim é outra possibilidade

O alecrim exala um forte aroma, característico da fórmula rica em cineol e cânfora, excelentes repelentes de escorpiões e outros insetos. Além disso, a planta é resistente e adapta-se bem a diferentes climas, precisando de sol e pouca água. O alecrim ainda é interessante para aqueles que desejam ter um tempero por perto.

Hortelã

Essa planta repele os roedores

Útil na cozinha para chás e temperos, a hortelã também é eficaz em espantar escorpiões e outros insetos. O ideal é cultivar a planta em solo úmido e meia-sombra, além de plantá-lo em vasos – o que evitará a invasão de canteiros.

Para maximizar a eficácia do método das plantas, Dantas indica manter a casa sempre limpa. “Vede frestas e controle insetos, como baratas, que atraem escorpiões”, adverte. Para melhores resultados, é essencial combinar o cultivo das plantas com práticas de manejo ambiental, entre elas a remoção de entulhos e manutenção da limpeza do jardim.