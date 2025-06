5 dicas para praticar atividade física na gravidez com segurança

A prática de atividade física durante a gravidez é uma grande aliada da gestante, pois contribui para o controle do peso, a redução de desconfortos, como dores nas costas e inchaços, além de ajudar no preparo do corpo para o parto. Os exercícios também favorecem o bem-estar emocional, diminuindo o estresse e melhorando a qualidade do sono.

Segundo o Ministério da Saúde, mulheres grávidas e saudáveis devem realizar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, distribuídos em três ou mais dias, sempre com acompanhamento profissional para garantir segurança à mãe e ao bebê.

Abaixo, o educador físico Anderson Téu, professor da Academia Gaviões, lista algumas dicas para praticar atividade física na gravidez com segurança. Confira!

1. Menos carga e mais repetições

Durante treinos de força, como a musculação, o ideal é reduzir o peso dos aparelhos e focar em repetições maiores, evitando sobrecarga. “Essa estratégia contribui para o fortalecimento muscular sem colocar pressão excessiva nas articulações”, explica Téu.

