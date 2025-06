5 filmes religiosos que estão bombando na Netflix

O interesse do público brasileiro por produções cinematográficas que abordam fé, religião e espiritualidade vem crescendo nos últimos tempos. Na Netflix, por exemplo, alguns filmes dessa categoria alcançaram o TOP 10 dos mais assistidos no país.

Os longas brasileiros Inexplicável e Fé Para o Impossível chegaram a ocupar o primeiro lugar no ranking da plataforma. As duas produções são baseadas em histórias reais e retratam jornadas de superação profundamente ligadas à fé.

Na última semana, As Vidas de Chico Xavier também ficou entre os títulos mais assistidos no Brasil.

Inexplicável

Fé para o Impossível

Dois Papas

Morto em 2017, Nelson Xavier interpretou o médium Chico Xavier em cinebio lançada em 2010

A Cabana

Confira cinco filmes religiosos disponíveis na Netflix!

Inexplicável

O drama brasileiro é baseado em uma história real contada no livro O Menino que Queria Jogar Futebol: Uma História de Fé e Superação, de Phelipe Caldas.

A trama acompanha Gabriel Varandas (Miguel Venerabile), um menino de 8 anos diagnosticado com uma doença grave. A descoberta leva a família da criança a uma jornada de luta, fé e amor.

A direção é de Fabrício Bittar e o longa é estrelado por Letícia Spiller e Eriberto Leão.

Inexplicável esteve no top 10 de filmes mais assistidos da Netflix Brasil por três semanas, além de ocupar o Top 10 em outros 15 países, incluindo Argentina, México e Portugal.

Fé para o Impossível

Outra produção nacional, Fé Para o Impossível está atualmente na lista de mais assistidos no Brasil no streaming. A obra narra a história real de Renee Murdoch, uma pastora norte-americana que, em 2012, foi brutalmente atacada enquanto se exercitava no Rio de Janeiro e entrou em coma.

Arrasado, o marido e também pastor Philip Murdoch (Dan Stulbach) mobilizou uma grande corrente de orações, destacando o poder da fé e da comunidade.

O drama biográfico é estrelado pela atriz Vanessa Giácomo e pelo ator Dan Stulbach.

As Vidas de Chico Xavier

O filme retrata a trajetória do médium Chico Xavier, considerado uma das figuras mais emblemáticas do espiritismo no Brasil.

No longa, o público acompanha diferentes fases da vida de Xavier, passando pela missão espiritual dele e vendo o impacto do médium na vida das pessoas.

Lançado em 2010 e disponível no streaming, o longa é uma das principais produções nacionais sobre fé e espiritualidade.

Dois Papas

O filme retrata uma das transições de poder mais dramáticas da história da Igreja Católica.

A trama explora o papel da Igreja no mundo moderno por meio da relação entre dois pontífices: o tradicionalista Papa Bento XVI, interpretado Anthony Hopkins, e seu sucessor liberal, o Papa Francisco, interpretado por Jonathan Pryce.

Com direção do indicado ao Oscar Fernando Meirelles (O Jardineiro Fiel) e do roteirista Anthony McCarten (A Teoria de Tudo), os dois atores que protagonizam o filme também foram indicados na premiação.

A Cabana

O filme acompanha Mackenzie Phillips (Sam Worthington), um homem que, após uma perda trágica, recebe uma misteriosa carta com um convite para visitar uma cabana no estado americano do Oregon.

No local, Mackenzie encontra três figuras que representam a Santíssima Trindade: Deus (Octavia Spencer), Jesus (Avraham Aviv Alush) e o Espírito Santo (Sumire Matsubara). Ele então é desafiado a confrontar dúvidas e encontrar um caminho de cura e reconciliação.

A Cabana é dirigido por Stuart Hazeldine e baseado no livro best-seller de William P. Young.