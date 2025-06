5 melhores chocolates para comer na dieta, segundo um médico

Ao começar a fazer uma dieta para comer de forma mais saudável ou emagrecer, muitas pessoas acabam tendo que diminuir a quantidade de doces na sua rotina. Contudo, para a sorte de quem é formiguinha ou chocólatra, isso não quer dizer que eles precisem sumir 100% do seu cardápio.

Inclusive, o chocolate é um doce que pode ser ingerido com alguma frequência na dieta, desde que moderadamente, em quantidades pequenas. Só não vale comer a barra toda de uma vez.

Uma dica para comer chocolate sem estragar a dieta é prestar atenção no momento em que você ingere o doce. “É aconselhável consumir chocolate após uma refeição, como forma de sobremesa, o que pode ajudar a diminuir a vontade de consumir outras opções menos saudáveis.

Além disso, o chocolate pode ser usado como ingrediente ou em combinações com frutas, tornando-se uma escolha deliciosa e nutritiva no seu cotidiano”, explica o médico pós-graduado em nutrologia com foco em emagrecimento Moizes Batista.

