6 alimentos que têm colágeno e ajudam na perda de peso

Certos alimentos podem ajudar na produção de colágeno e, ao mesmo tempo, contribuir para a perda de peso saudável. A nutricionista Cibele Santos destaca que o segredo está em uma alimentação equilibrada, com foco em ingredientes que favorecem a síntese da proteína no organismo.

A especialista listou seis opções que, além de nutritivas, podem ser aliadas para quem deseja melhorar a saúde da pele, das articulações e ainda emagrecer.

Leia também

Carnes magras oferecem proteína com menos gordura

Segundo Cibele, carnes bovinas, suínas e de aves são fontes diretas de colágeno, especialmente quando consumidas com osso ou pele. Para quem quer emagrecer, ela indica cortes magros, como patinho, filé de peito de frango ou lombo suíno, por conterem menos gordura.

Peixes com pele unem colágeno e ômega 3

A nutricionista explica que sardinha e salmão são ricos em colágeno quando consumidos com a pele. Além disso, fornecem ômega 3, que tem ação anti-inflamatória e pode melhorar o metabolismo, trazendo benefícios para a saciedade.

Gelatina sem açúcar é opção prática

Derivada do colágeno animal, a gelatina é uma forma prática de incluir a substância na rotina alimentar. Cibele orienta escolher versões sem açúcar, que podem ser consumidas como sobremesa ou em receitas leves.

Frutas cítricas fornecem vitamina essencial

Laranja, acerola e limão são fontes de vitamina C, essencial para que o corpo aproveite bem o colágeno. Além disso, essas frutas são pouco calóricas e ricas em fibras, o que favorece o emagrecimento.

Vegetais verdes escuros ajudam na saciedade

Couve, espinafre e brócolis estimulam a produção de colágeno e são fontes de fibras e antioxidantes. Cibele destaca que esses vegetais melhoram o funcionamento do intestino e contribuem para a sensação de saciedade.

Leguminosas garantem aminoácidos importantes

Feijão, lentilha e grão-de-bico fornecem proteínas vegetais e aminoácidos que participam da formação do colágeno. De acordo com a nutricionista, são alimentos versáteis que ajudam a prolongar a saciedade ao longo do dia.

Colágeno em pó pode complementar a alimentação

Para potencializar os efeitos, Cibele recomenda usar colágeno em pó em sucos, sopas e smoothies. Ela alerta, no entanto, que é importante buscar orientação profissional para adaptar o consumo às necessidades individuais.