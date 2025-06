6 alimentos ricos em colágeno e que emagrecem, segundo nutricionista

Além de contribuir para a firmeza da pele e a saúde das articulações, o colágeno também pode ser um aliado para quem está buscando emagrecer. Isso porque certos alimentos ajudam o corpo a produzir essa proteína essencial, ao mesmo tempo que oferecem nutrientes e propriedades que favorecem a perda de peso.

A nutricionista Cibele Santos explica que, para aproveitar ao máximo os benefícios do colágeno, é importante adotar uma alimentação equilibrada, com foco em ingredientes que estimulam a produção da substância no organismo. Ela lista seis alimentos que são ricos em colágeno ou que auxiliam seu aproveitamento no corpo — e que podem ser grandes aliados na dieta.

Cortes de carnes diferentes trazem quantidades de proteínas e calorias também diferentes

1. Carnes magras

Carnes bovinas, suínas e de aves são fontes diretas de colágeno, principalmente quando consumidas com osso ou pele. No entanto, para quem busca emagrecer, a dica é optar por cortes magros, como patinho, filé de peito de frango ou lombo suíno. “Esses cortes oferecem proteínas sem o excesso de gordura, o que é ideal para quem quer perder peso sem abrir mão da saúde”, afirma Cibele.

2. Peixes com pele

Sardinha e salmão são ricos em colágeno, especialmente quando consumidos com a pele. São, ainda, fontes de ômega 3, que tem ação anti-inflamatória e pode ajudar a melhorar o metabolismo. “Incluí-los na alimentação traz duplo benefício: colágeno e gorduras boas que contribuem para a saciedade”, explica a nutricionista.

A gelatina vegetal é livre de crueldade e tem melhor custo-benefício

3. Gelatina sem açúcar

Derivada do colágeno animal, a gelatina é uma alternativa prática para incluir a substância no dia a dia. Para quem está de dieta, é importante escolher as versões sem açúcar. “Ela pode ser consumida como sobremesa ou incorporada em receitas de forma leve e saborosa”, orienta.

4. Frutas cítricas

Laranja, acerola, limão e outras frutas cítricas são fontes de vitamina C, um nutriente essencial para a síntese do colágeno no organismo. “Sem vitamina C, o corpo não consegue aproveitar bem o colágeno que recebe”, diz Cibele. Essas frutas são pouco calóricas e ricas em fibras.

5. Vegetais verdes escuros

Couve, espinafre e brócolis são vegetais que, além de ajudarem na produção de colágeno, são ricos em fibras e antioxidantes. Isso favorece o bom funcionamento do intestino e contribui para a sensação de saciedade — fatores importantes para quem busca emagrecer.

6. Leguminosas

Feijão, lentilha e grão-de-bico são fontes de proteínas vegetais e aminoácidos que participam da formação do colágeno. “Eles são alimentos versáteis, que combinam com várias refeições e ajudam a manter a saciedade por mais tempo”, destaca a nutricionista.

Como potencializar o efeito do colágeno na dieta?

Uma medida eficaz é incluir colágeno em pó em receitas como sucos, sopas e smoothies. No entanto, Cibele alerta: “O ideal é ter orientação profissional para adequar o consumo às suas necessidades. Um nutricionista pode indicar a melhor forma de incluir colágeno sem comprometer seus objetivos.”