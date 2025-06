6 benefícios do alongamento antes da corrida

Com mais de 19 milhões de praticantes, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de países com mais pessoas que praticam corrida, segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava. Inclusive, foi o esporte mais praticado em todo o mundo em 2024 — uma tendência que segue firme em 2025, impulsionada pelo desejo de adotar hábitos saudáveis e atividades ao ar livre.

“A corrida melhora a capacidade física e ainda atua na saúde mental, já que aumenta a liberação de endorfina, que promove bem-estar, e melatonina, que contribui para um sono de qualidade. Mas é fundamental preparar o corpo corretamente para evitar lesões”, explica Klauber Penaforte, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

Benefícios dos alongamentos antes da corrida

Redução do risco de lesões musculares e articulares: o alongamento prepara os músculos e melhora a amplitude dos movimentos, prevenindo distensões, entorses e tendinites.

