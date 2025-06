6 hábitos que pioram o refluxo e como evitá-los, segundo nutricionista

Você já sentiu um desconforto logo após comer, como se o alimento estivesse voltando pela garganta? Esse é um dos sinais típicos do refluxo gastroesofágico — uma condição digestiva comum que pode prejudicar bastante o bem-estar diário. Apesar de muitos considerarem o refluxo um problema menor, ele está diretamente ligado aos nossos hábitos alimentares e comportamentais, como alerta a nutricionista Ingrid Ulhoa.

“Algumas atitudes que parecem inofensivas são, na verdade, grandes vilãs para quem sofre de refluxo“, afirma Ingrid. A seguir, ela lista os principais hábitos que devem ser evitados para melhorar os sintomas:

1. Comer rápido demais

Mastigar pouco e engolir rapidamente sobrecarrega o estômago e faz com que mais ar seja engolido, aumentando a pressão abdominal. “Isso facilita o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago”, explica.

Dica: reserve um tempo para as refeições, mastigue bem e evite distrações como celular ou televisão à mesa.

2. Deitar logo após comer

Deitar de estômago cheio é um dos erros mais comuns, segundo a nutricionista. Sem a ajuda da gravidade, o ácido gástrico pode voltar para o esôfago com mais facilidade.

Dica: espere entre duas e três horas antes de se deitar após uma refeição.

3. Consumir alimentos muito gordurosos ou fritos

Frituras, embutidos, queijos amarelos e molhos pesados dificultam o esvaziamento do estômago, favorecendo o refluxo.

Dica: evite esses alimentos, especialmente no jantar ou antes de dormir.

O refluxo atinge 50 milhões de brasileiros e pode levar ao câncer se não for tratado de maneira adequada

4. Beber grandes volumes de líquido durante as refeições

Ingerir muito líquido enquanto se come pode distender o estômago, aumentando a pressão interna e facilitando o refluxo.

Dica: prefira beber líquidos fora dos horários das refeições.

5. Consumir café, chá preto, refrigerantes e bebidas alcoólicas em excesso

Essas bebidas relaxam a válvula que separa o estômago do esôfago, permitindo que o conteúdo gástrico volte.

Dica: reduza o consumo e, se os sintomas forem frequentes, suspenda temporariamente.

6. Comer em grandes quantidades

Exagerar na porção faz com que o estômago fique muito cheio, o que também aumenta a pressão sobre a válvula esofágica.

Dica: fracione as refeições ao longo do dia, comendo porções menores.

Segundo Ingrid, mudanças simples no comportamento podem transformar a rotina de quem sofre com refluxo. “Observar os sinais do corpo e ajustar os hábitos é o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida”, conclui.