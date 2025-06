60 mil balões e 100 esculturas: veja spoiler da decoração da festa de Maria Alice

Nesta segunda-feira (2/6), Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram o aniversário da primogênita, Maria Alice, com uma superprodução daquelas em Goiânia. Inspirada no céu, a festa ganhou um cenário lúdico e grandioso, assinado pelas decoradoras Tana e Cristal Lobo, da Vero Festas. Com exclusividade ao portal LeoDias, elas compartilharam que o evento contou com 10 dias de montagem, mais de 200 profissionais trabalhando dia e noite, 60 mil balões, 100 esculturas e uma cenografia que promete tirar o fôlego!

Em um vídeo direto dos bastidores, a decoradora responsável pela superprodução, que celebra os 4 anos da pequena, revelou detalhes da montagem. Para dar conta do cenário grandioso, duas equipes se revezaram, uma durante o dia e outra à noite. E não é para menos: foram mais de 700 metros de plotagem e cerca de 100 esculturas de nuvens e anjos, produzidas com exclusividade para o evento, algumas delas suspensas no ar, que devem impressionar os convidados.

E não é só beleza! Tana também revelou que, além de criar um mundo lúdico com balões que remetem ao céu, cerca de 30 tipos de brinquedos foram levados para garantir que a criançada se divirta e aproveite cada momento da festa: “São números grandiosos, para uma festa muito especial, que está ficando muito linda”, afirma a decoradora, que também assinou outras produções da família, como a festa em celebração aos 50 mil seguidores de Virginia.

Vale lembrar que este será o primeiro evento de Virginia e Zé Felipe desde o anúncio do fim do relacionamento de cinco anos, feito durante uma viagem a Portugal. Agora, os pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo vão se reunir novamente, ao lado de familiares e amigos, para celebrar o aniversário da primogênita.