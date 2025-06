63º aniversário de emancipação do Acre: cerimônia celebra a história do Estado

O Acre celebrou neste domingo (15), os 63 anos de elevação à categoria de Estado da Federação, com uma cerimônia que reuniu diversas autoridades, entre elas o governador Gladson Camelí, e a população, no Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Na ocasião foi realizado o hasteamento da bandeira acreana, desfile cívico-militar e entrega de outorgas e honrarias a nomes importantes que fazem parte da construção da região.

O Acre tornou-se um estado brasileiro em 15 de junho de 1962, quando foi elevado à categoria de unidade federativa através da Lei nº 4.070. Antes disso, era um território federal, criado após a assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903, que formalizou a posse da região pelo Brasil, após conflitos com a Bolívia.

A solenidade celebra a importância da data, dando foco ao local conhecido como “o estado que lutou para ser brasileiro” e o reconhecimento de sua população guerreira.

Veja as fotos: