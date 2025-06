8/1: Ibaneis reconhece “falha na execução de plano de segurança”

Um dia após o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), Anderson Torres, ser interrogado no Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal que investiga a suposta trama golpista, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou as declarações dele.

Questionado sobre as afirmações de Torres durante depoimento, ao relembrar dos atos de 8 de janeiro, Ibaneis comentou que existe plena “consciência da falha na execução do plano de segurança.”

“Que houve falha na execução daquele plano, isto está mais do que comprovado. Tanto que nós temos grande parte da cupúla da Polícia Militar do Distrito Federal presa já há dois anos. Isso aí, é claro que o ministro Alexandre de Moraes deve ter analisado muito bem, tanto o plano quanto a execução dele”, afirmou Ibaneis.

Durante o interrogatório, Torres destacou também que a responsabilidade principal pela segurança da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes, no dia dos ataques, era da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

“Agora, a quem dirigir essa falha, no momento, é o que nós vamos ter que aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal“, acrescentou Ibaneis.

O governador deu as declarações na manhã desta quarta-feira, durante encontro com empresários.