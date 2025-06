A convite de Socorro Neri, Tabata Amaral vem ao Acre para seminário sobre Plano Nacional de Educação

Rio Branco será palco de um dos debates mais relevantes para o futuro da educação brasileira. No próximo dia 27 de junho, o Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC) receberá a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), presidente da Comissão Especial do novo Plano Nacional de Educação (PNE), para um seminário que promete reunir educadores, gestores, estudantes e representantes da sociedade civil.

O evento integra a série de escutas públicas promovidas pela Comissão Especial do PNE em várias capitais do país. A iniciativa busca colher contribuições diretas da população para a elaboração do novo plano, que irá definir metas e estratégias para a educação no Brasil entre os anos de 2025 e 2035.

A atividade foi articulada pela deputada federal acreana Socorro Neri (PP-AC), que é vice-presidente da Comissão. Segundo a parlamentar, o momento é de escuta, planejamento e compromisso coletivo.

“Educação se constrói com escuta, planejamento e compromisso coletivo. A vinda da Tabata ao Acre reforça a importância de darmos voz a quem vive a educação no dia a dia. O novo PNE precisa refletir as realidades e os sonhos do nosso povo”, destacou Socorro Neri.

Durante o seminário, que terá início às 9h da manhã, serão ouvidas vozes de todos os segmentos ligados à educação no estado, em uma escuta ativa que visa subsidiar as decisões do novo plano.

O Plano Nacional de Educação (PNE) é o principal instrumento de planejamento das políticas educacionais do Brasil. Renovado a cada dez anos, ele orienta desde a educação infantil até o ensino superior, passando pela valorização dos profissionais, inclusão, acesso à tecnologia e financiamento da educação pública.

A versão atual do plano, em vigor desde 2014, expira no fim de 2024. A nova proposta deverá ser apresentada ainda este ano ao Congresso Nacional, com base nas escutas realizadas em todas as regiões do país.