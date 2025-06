À espera de Poze, Oruam sobe em ônibus e tira camisa em Bangu. Vídeo

Após aparecer na garupa de uma moto, gritando e sem capacete, enquanto comemorava a notícia da liberdade de Marlon Brendon Coelho, o MC Poze, Mauro Davi Nepumuceno, conhecido como Oruam, protagonizou mais uma cena curiosa no início da tarde desta terça-feira (3/6).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o rapper tirando a camiseta enquanto caminha em cima de um ônibus de transporte público. Durante a ação, Oruam é ovacionado por centenas de pessoas que aguardam a soltura de MC Poze do lado de fora do presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Viviane Noronha, a mulher do funkeiro, também aguarda a saída do homem em frente ao portão da penitenciária.

Os fãs que fazem festa na rua do presídio enquanto Poze não é solto estão levando cestas básicas de alimentos não perecíveis que, segundo Viviane Noronha, serão doados a pessoas em vulnerabilidade posteriormente.

Veja a ação de Oruam