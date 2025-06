“A ExpoAcre mostra a força do nosso agronegócio”, diz Nicolau durante sessão solene na Aleac

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou nesta semana a relevância da ExpoAcre e da ExpoJuruá como motores do crescimento econômico e vitrine para o agronegócio e a agricultura familiar no estado. Para ele, os eventos representam os maiores impulsionadores de negócios e geração de renda da região.

“São os maiores eventos do Acre, e todo ano são um sucesso. A cada edição, cresce o número de expositores, o que mostra o interesse dos nossos empresários e produtores em participar. Isso nos motiva ainda mais, porque a ExpoAcre e a ExpoJuruá viraram verdadeiros espelhos do crescimento do nosso Estado”, afirmou o parlamentar.

Segundo Nicolau, tanto a ExpoAcre, realizada em Rio Branco, quanto a ExpoJuruá, no Vale do Juruá, se consolidaram como grandes vitrines para apresentar inovações no setor agropecuário. “A ExpoAcre é onde mostramos toda a nossa produção, desde novidades do agronegócio até invenções que surgem da agricultura familiar. Milhares de pessoas passam por lá e têm a oportunidade de conhecer produtos locais e inovações feitas aqui no Acre”, completou.

O presidente da Aleac também ressaltou a importância dos eventos para a economia local. “O mais importante de tudo é o impacto gerado. São empregos, renda e novos negócios surgindo. É nesse caminho que a gente precisa continuar investindo. A ExpoAcre e a ExpoJuruá não são apenas feiras, mas estratégias de desenvolvimento do nosso Estado”, concluiu.