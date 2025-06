“A fábrica não está fechada”: Cíntia Dicker revela se pretende ter mais filhos com Scooby

Cíntia Dicker, de 38 anos, esteve presente com a filha Aurora, de 2 anos, fruto do casamento com o surfista Pedro Scooby, no lançamento do clipe “São João da Bicharada”, uma parceria do cantor João Gomes com o Mundo Bita, nesta terça-feira (3/6), na zona oeste do Rio de Janeiro. Em entrevista a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a modelo falou da possibilidade de engravidar novamente do amado.

Questionada se pretendia ter mais filhos, a atriz respondeu: “A fábrica não está fechada, mas no momento não pretendo. O Pedro queria muito mais um [filho], maluco, mas por enquanto não. Nunca vou falar ‘nunca’ né, porque não sei o que vai acontecer, mas por enquanto tá bom”, revelou.

Além de Aurora, o surfista tem mais três filhos do relacionamento com a ex-mulher, Luana Piovani, os gêmeos Bem e Liz, de 9 anos, e Dom, de 13.

Decker também falou sobre a maternidade e relação da pequena com o consumo de telas. De acordo com a modelo, a menina não tem o costume de passar muitas horas assistindo TV ou mexendo no celular e que brinca bastante com outras crianças, mas que permite um período até para ela poder descansar ou realizar outras tarefas.