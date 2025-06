“A lama amorteceu nossa queda”, diz sobrevivente de tragédia com balão em SC

O engenheiro Victor Hugo Mondini Correa e a médica veterinária Laís Campos Paes, de Curitiba (PR), sobreviveram ao trágico incêndio em um balão de ar quente que caiu no último sábado (21), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. O casal conseguiu saltar da estrutura em chamas pouco antes da queda e caiu sobre uma área com vegetação e lama, o que teria ajudado a salvar suas vidas.

“A lama amorteceu a nossa queda. A gente conseguiu evitar mais lesões por causa dessa lama”, relatou Correa, ainda visivelmente abalado.

O voo teve início por volta das 6h e durou cerca de quatro minutos. Segundo relatos, as chamas começaram cerca de dois minutos após a decolagem, partindo da cabine do piloto, localizada no centro do cesto. Testemunhas também apontaram que a estrutura já demonstrava instabilidade logo no início da subida.

De acordo com a empresa responsável pelo passeio, a Sobrevoar Serviços Turísticos, o balão possuía todas as licenças e autorizações válidas da Anac, e o piloto era experiente. Em nota oficial, a empresa informou que ele adotou todos os procedimentos possíveis para tentar salvar os ocupantes do balão.

O salto do casal ocorreu perto do solo, segundo eles, sem ter certeza do que estava acontecendo, já que era a primeira vez que voavam de balão. “A gente nunca tinha nem visto nenhum voo. Então a gente não sabia se aquilo era normal ou não”, contou Laís.

Segundo a Polícia Civil, as chamas teriam começado após falha em um maçarico, e o extintor de incêndio não funcionou. Com isso, o piloto iniciou uma descida forçada. Algumas pessoas conseguiram saltar — entre elas, Correa e Laís —, mas oito passageiros morreram, sendo quatro carbonizados e quatro vítimas da queda.

🎥 Veja o vídeo do balão em chamas com passageiros pulando desesperados:

Assista aqui

“A gente só ia para trás, sentindo aquele calor forte e rezando para que aquele cilindro não estourasse”, disse Correa. “Vamos lembrar disso para o resto da vida. Isso não vai sair da cabeça.”

Onde ocorreu o acidente

A cidade de Praia Grande, onde aconteceu a tragédia, é conhecida como a “Capadócia brasileira”, por conta dos famosos voos de balão e dos cânions da região, como o Itaimbezinho e o Malacara. Apesar do nome, a cidade não é litorânea, mas é um dos principais destinos turísticos do sul do Brasil, localizada na divisa com o Rio Grande do Sul, a cerca de 270 km de Florianópolis e 230 km de Porto Alegre.

Após o acidente, todas as atividades de balonismo na cidade foram suspensas por tempo indeterminado.

✍️ Reescrito por Redação ContilNet, com informações do G1 – SC e do g1.globo.com.