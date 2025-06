A luta pela BR-364 supera brigas ideológicas e partidárias, diz Pedro Longo durante caravana

Durante um importante evento realizado em Cruzeiro do Sul, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo, destacou a relevância da BR-364 para a população acreana e a necessidade de união entre as forças políticas para acelerar o processo de reconstrução da rodovia.

Em sua fala, Longo ressaltou que o evento representa um esforço inédito de superação das diferenças políticas, partidárias e ideológicas em torno de uma demanda essencial para o estado. “Nós estamos conseguindo algo inédito, que é mostrar ao governo federal e às autoridades que o Acre está unido em torno dessa demanda. Essa via, essa artéria, é essencial para a nossa vida, para a saúde das pessoas, para o transporte de alimentos e medicamentos”, afirmou.

O deputado também expressou sua esperança de que o manifesto aprovado durante o evento chame a atenção das autoridades federais. “Esse manifesto vai realmente chamar a atenção das autoridades federais. Pelo menos essa tem sido a nossa luta, esse é o nosso objetivo”, destacou.

Longo comentou sobre a importância das emendas que os deputados federais podem destinar para a obra. “Eu espero que sim, porque a primeira obrigação de um parlamentar federal é destinar as emendas para o seu Estado. E uma obra como essa, que unifica a todos e que todos consideram tão importante, merece atenção”, disse, enfatizando a necessidade de apoio político.

No entanto, o deputado também foi realista quanto à magnitude do desafio. “Só as emendas não são suficientes. Por exemplo, a ponte do Caetés que vistoriamos ontem demanda cerca de 200 milhões de reais para a sua construção. Se cada parlamentar desse 20 milhões, nós teríamos apenas uma ponte. E tem todo o resto da estrada para ser feita”, alertou.

Longo concluiu ressaltando a necessidade de uma sensibilidade maior por parte do governo federal em relação ao estado do Acre, enfatizando que, além das emendas, é crucial um comprometimento mais amplo para garantir a melhoria da infraestrutura da BR-364.