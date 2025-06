A paz reinou! Lucas Guedez e MC Livinho se resolvem após desentendimento

A confusão entre Lucas Guedez e MC Livinho tomou conta da internet nesta quarta-feira (4/6). Durante o programa “PodProvar”, ao ser questionado se já havia se decepcionado com algum convidado do “Sabadou com Virginia” (SBT), o coapresentador citou o nome de Livinho. Após a declaração, o funkeiro usou os stories para responder diretamente a Lucas.

Para aliviar o clima de tensão, Álvaro, melhor amigo de Lucas, se pronunciou no Instagram e intermediou a situação entre os dois. “Qual é, Livinho, suave, truta? Sei que você não citou meu nome, mas como foi no meu programa, vim aqui trocar uma ideia contigo”, disse o influenciador, marcando Livinho nos stories.

Segundo Álvaro, tudo não passou de um mal-entendido. Um corte na edição acabou retirando a parte em que Lucas explicava que, na verdade, ficou decepcionado por achar MC Livinho um pouco tímido — e não por qualquer outro motivo. “Se você quiser, pego o recorte com a produção. Ele só te achou meio tímido, foi só isso. Ele esperava mais de você, acho que ficou esse mal-entendido”, explicou Álvaro.

Na sequência, o apresentador do “PodProvar” também pediu desculpas: “Só passando para pedir desculpas mesmo. Acho que foi um erro do meu programa. Ele só falou que achou você meio tímido e que esperava que você fosse mais divertido, e tudo bem. Isso acabou não indo ao ar, foram horas de programa e cortaram essa parte. Estou passando pra pedir desculpas, tanto por mim quanto por ele. […] A gente é seu fã.”

Após o pronunciamento de Álvaro, MC Livinho selou a paz com Lucas Guedez. O cantor compartilhou o story do influenciador e escreveu: “A paz reinou kkkk”, acompanhado de um emoji de coração.

Enquanto isso, nos stories de Lucas, ele mostrou que levou tudo na brincadeira. Conversando com Rafa Uccman, o amigo brincou: “Estou do lado da treta”. Apesar do estresse, o cantor e o influenciador conseguiram resolver o conflito.