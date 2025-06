A reação de Galípolo ao ser indagado se discutiu IOF com Haddad. Vídeo

Guarujá (SP) — O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, riu ao ser perguntado neste sábado (7/6) se conversou com o governo sobre o decreto que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Galípolo foi indagado pela coluna sobre o assunto quando deixava o Fórum Esfera, no litoral paulista, no qual participou de um painel de debates. “Tranquilo, tranquilo”, respondeu o presidente do BC, rindo, após ser perguntado.

Veja o momento:

Uma possível conversa entre o BC e a equipe econômica sobre o decreto de aumento do IOF gerou um confronto de versões entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e seu número dois na pasta, Dario Durigan.

Em entrevista coletiva no dia 22 de maio, Dario disse que Haddad e Galípolo trataram previamente sobre o aumento do IOF. “O ministro Haddad tratou com o presidente do Banco Central sobre esse tema”, disse o secretário.

Horas depois, Haddad foi ao X (antigo Twitter) negar que tivesse “negociado” o tema com o BC. “Sobre as medidas fiscais anunciadas, esclareço que nenhuma delas foi negociada com o BC”, escreveu o ministro na rede social.