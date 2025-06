A reunião de Motta e um governador sobre a federação MDB-Republicanos

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), aproveitou a ida a um evento no Guarujá (SP), no fim de semana, para discutir a federação entre o seu partido e o MDB.

No sábado (7/6), antes de participar de evento do Grupo Esfera, Motta tomou café da manhã com o governador do Pará, Helder Barbalho, uma das principais lideranças do MDB.

“A boa política começa no orçamento e não na propaganda”, disse Motta.

Segundo apurou a coluna, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), também iria participar do café da manhã com Motta e Helder, mas precisou retornar antes a Brasília por questões familiares.

Durante o fórum do grupo Esfera, Renan Filho defendeu a federação com o Republicanos. Segundo ele, o MDB corre o risco de ir para a série B da política, caso não se junte a outro partido.