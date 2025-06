A última missão de GTA 5 é a melhor? 10 quests dignas de filme no jogo

GTA 5 é conhecido por suas missões cheias de ação, humor e reviravoltas que parecem terem saído direto de um filme de Hollywood. Em meio a assaltos grandiosos, perseguições de tirar o fôlego e cenas memoráveis, missões como a última do jogo, na opção C, Caída libre, O grande golpe e Ao pé da letra se destacam. Elas proporcionam a chance de os jogadores se sentirem como se fossem protagonistas de um grande filme de ação. Após zerar o jogo, é difícil decidir qual a melhor missão de GTA 5, principalmente as que contêm cenas que poderiam ser de um filme de ação.