Abertura do Arraial Cultural reforça orgulho pelas quadrilhas juninas e movimenta cultura no Acre

Na primeira noite do Arraial Cultural 2024, realizada nesta segunda-feira (24), na Gameleira, o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, destacou o papel essencial das quadrilhas juninas na identidade cultural do Acre.

Em entrevista à imprensa, ele celebrou o início de mais uma edição do evento e reforçou o reconhecimento, agora também por lei, dos grupos juninos como patrimônio do estado.

“Isso é um reconhecimento do excelente trabalho que esses artistas realizam. As festas juninas representam uma das épocas mais felizes do ano para o povo acreano”, afirmou Kinpara.

O presidente da FEM enfatizou que o Arraial Cultural foi cuidadosamente planejado para ser um evento seguro, acolhedor e acessível para todas as idades. “É um arraial feito com muito carinho, com muita música, dança e segurança. Atende desde as crianças até as pessoas da melhor idade. São 15 quadrilhas juninas participando, sendo que metade delas veio do interior do estado. Elas passam o ano inteiro se preparando para esse momento”, destacou.

Kinpara informou ainda que os vencedores do campeonato estadual de quadrilhas representarão o Acre no festival nacional em Canaã dos Carajás (PA) e contarão com premiação total de R$ 150 mil para os grupos participantes. “

Kinpara finalizou com um convite ao público e um lembrete: “Está tudo preparado com muito cuidado e dedicação. Agora, é hora da população fazer parte dessa festa. Tragam suas famílias, venham prestigiar a nossa cultura e celebrar juntos o melhor do São João acreano.”

O Arraial Cultural acontece até o próximo sábado (29), na Gameleira, com entrada gratuita, comidas típicas, atrações culturais e shows regionais a partir das 18h.

Veja o vídeo: