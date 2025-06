Acadêmicos de medicina da Uninorte promovem “Arraiá da Alegria” no Lar dos Vincentinos

Uma equipe de seis acadêmicos internos de medicina em Saúde do Idoso da Uninorte promoveram na manhã de sábado, 7 de junho, o “arraiá da alegria” no Lar dos Vicentinos em Rio Branco/AC, com o objetivo de promover a interação social e o bem-estar emocional, por meio da realização de festa junina adaptada, com foco em atividades lúdico-terapêuticas, de forma a contribuir para o resgate da memória afetiva no cuidado integral para os 37 idosos residentes da instituição.

Os acadêmicos Luciana Maria Olegário, Marcelia Chaves, Camila Aquino, Astride Moura, Brenda Morais e João Crystian, supervisionados pela médica geriatra Milagros Clavijo, realizaram a ação, que no tocante aos idosos institucionalizados, conforme esclarece a especialista em saúde da pessoa idosa, proporciona estímulo à afetividade, socialização, e sentimento de pertencimento com vista a combater o isolamento social.

“A equipe é extraordinária, comprometida com a formação, mas, principalmente com o social, o cuidar de pessoas e essa constatação me deixa realizada e orgulhosa. Eles tiverem a iniciativa, se esforçaram, correram atrás e todo reconhecimento a eles”, constatou a geriatra.

As atividades foram organizadas em formato de arraial junino, com decoração temática, música pela banda da Polícia Militar, comidas típicas e brincadeiras tradicionais, adaptadas às condições dos residentes. Também foram ofertados itens temáticos juninos para os internos e masculinos e maquiagens para a internas feitas pelos voluntários Gabriela Santos e Ruan Morais.

Em nome da equipe, a acadêmica Marcelia Chaves avalia que a ação teve bons êxitos nos objetivos de proporcionar lazer, interação social entre os idosos através da temática junina, estimular a cognição, e o bom humor dos idosos por meio de atividades recreativas adaptadas.

“Creio que tivemos êxitos em fomentar o engajamento como internos de medicina, com os idosos e a equipe multiprofissional, fortalecendo os vínculos interpessoais no contexto da atenção integral ao idoso institucionalizado”, explicou a acadêmica, lembrando que a equipe recebeu apoio dos médicos preceptores Suyanne Mappes, Thiago Gonçalves, Mardelson Nery, Marcos pimenta, Jesiane Maia, Ygor Fecury, Aloysio Coelho, Márcia Rejane, Milagros Clavijo e enfermeiro Samoel Jardim.

A secretária do Lar Vicentinos Simone Magalhães agradeceu a iniciativa dos acadêmicos, lembrando como muito positiva esse tipo de ação, pois cria estímulos, tira da rotina e o melhor, num clima festivo, dando bons exemplos para que mais pessoas tenham olhar solidário para a realidade dos idosos internos.

Segundo a interna do Lar, Samira Boaventura, 82 anos, a festividade com os acadêmicos criou um clima esperança, de bem cuidar, de que são importantes e que mais pessoas estarão sempre vindo pra estar com eles.

“Somos bem cuidados no dia a dia pela equipe do asilo. Já os estudantes chegam trazendo alegria, esperança, atenção especial e na minha opinião já são ótimos médicos”, reconheceu a idosa.