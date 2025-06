“aceite-minha-amante-ou-morra”:-homem-tortura-esposa-e-filhos-pequenos

Um homem foi preso na sexta-feira (30/5), no município de Envira, interior do Amazonas, acusado de uma série de crimes brutais contra a própria família. Segundo a polícia, ele agredia a companheira com correntes de motosserra, ameaçava matar os filhos, e chegou a jogar as duas crianças, de 3 e 9 anos, no rio, durante uma viagem de barco. A prisão ocorreu na comunidade Santa Bárbara, zona rural da cidade, a mais de 1.200 km de Manaus.

De acordo com a 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Envira, as denúncias chegaram ao conhecimento da polícia por meio do Conselho Tutelar, na última quarta-feira (28), após um relato chocante sobre o que teria ocorrido no dia 23 de maio.

Durante as investigações, a polícia confirmou que as crianças foram lançadas no rio pelo próprio pai, mas foram salvas por um casal que estava na mesma embarcação e presenciou o crime. No mesmo dia, o homem também tentou atirar na esposa com uma espingarda, mas foi impedido por populares.

“Ele dizia à mulher que, se ela não aceitasse o fato de que ele tinha uma amante, seria morta. Repetia que mataria os filhos também”, afirmou o delegado Henrique Maciel.

Além disso, o filho mais velho relatou em escuta especializada que o pai o forçava a mentir, dizendo que deveria contar às autoridades que a mãe havia se enforcado, caso ele a matasse com uma corda, ameaça que também era frequente.

A mulher relatou ainda ter sido forçada a beber água com sal como forma de tortura e que fugiu para Tarauacá (AC) para escapar das agressões, enquanto os filhos permaneceram sob o poder do agressor, em uma área rural de difícil acesso, a 12 horas de lancha da cidade.

Prisão e acolhimento das vítimas

Após a autorização da Justiça, a equipe da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, conseguiu localizar o homem e prender o suspeito. Os filhos foram resgatados e entregues à mãe, que voltou à cidade após a prisão. “Encerramos um ciclo de abusos e garantimos a segurança da mulher e das crianças”, afirmou o delegado Henrique Maciel.

O agressor foi autuado por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e agressões no contexto da violência doméstica. Ele permanece detido e está à disposição da Justiça.