“Acho que ele vai ficar no Santos”, diz Neymar pai sobre renovação do filho

O Portal LeoDias, com a repórter Mônica Apor, conseguiu bater um papo exclusivo com Neymar Pai sobre a atual situação da renovação de contrato do jogador com o Santos. O empresário e genitor do atleta ainda não confirmou o acerto, mas diz que acredita que o jogador optará pela renovação. O pai do camisa 10 conversou com nossa equipe após o evento de inauguração do novo CT do Santos no litoral paulista, que foi reformado graças a parceria do clube com empresa que administra a carreira de Neymar, a NR Sports.

“Eu acho que ele vai ficar aqui no Santos Futebol Clube. Claro que a gente tem propostas ao longo desse caminho dessa janela que vai se abrir ainda. A gente vai avaliar isso tudo, vai colocar para ele, mas a vontade nossa é de continuar essa parceria, não só da NR Sports junto ao Santos, mas do Neymar (com o clube)”, detalhou.

Neymar Pai também comentou sobre a possível volta do craque à Seleção Brasileira e sobre seu processo de recuperação: “Ele está recuperado, graças a Deus, eu tô muito feliz com o momento do meu filho”.

Por fim, o pai do atleta também comentou sobre a infecção por Covid e atual estado do atleta: “Ele tá legal, (não está aqui) por zelo para não passar a infecção para outras pessoas”.