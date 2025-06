Acidente envolvendo carro e bicicleta é registrado em Rio Branco

Uma mulher de 22 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito entre uma bicicleta e um carro, na noite desta terça-feira (24), na Rua Longuinho da Silva, no bairro Tangará, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Alessandra da Silva Davi trafegava com o irmão em uma bicicleta quando, ao descer uma ladeira, colidiu com um veículo Ford Ka de cor cinza, que saía do estacionamento de um supermercado da região. Com o impacto, a jovem sofreu escoriações pelo corpo.

A condutora do carro permaneceu no local e prestou auxílio à vítima até a chegada do socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou Alessandra à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, localizada na Baixada da Sobral. Ela recebeu os primeiros cuidados médicos e seu estado de saúde é estável.