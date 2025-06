Acidente entre carro e motocicleta é registrado em rotatória de Cruzeiro do Sul

Na tarde desta quinta-feira, 5 de junho, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na rotatória da Rua 28 de Setembro, no centro de Cruzeiro do Sul. A colisão causou alvoroço entre pedestres e motoristas que passavam pelo local no momento do ocorrido.

Segundo informações preliminares, o impacto entre os veículos gerou preocupação, mas até o momento não há dados oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A Polícia Civil esteve no local e realizou os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente. As causas da colisão ainda serão investigadas.

O trânsito ficou parcialmente lento na região durante a atuação das equipes.

A área é uma das mais movimentadas do centro da cidade, o que reforça a necessidade de atenção redobrada por parte de condutores e pedestres.