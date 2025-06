Acidente entre dois carros é registrado em rotatória de Cruzeiro do Sul; veja o momento da colisão

Mais um acidente de trânsito foi registrado em Cruzeiro do Sul na manhã deste sábado, 28, reforçando o alerta para a atenção redobrada nas vias da cidade. Desta vez, a colisão aconteceu na rotatória do bairro AABB, envolvendo dois veículos: um Jeep e um Toyota Corolla.

De acordo com as informações apuradas, os dois automóveis trafegavam pela rotatória quando acabaram colidindo. Apesar do susto, não houve registro de feridos ou vítimas.

Uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foi acionada para ir ao local e realizar os procedimentos de praxe, como levantamento das circunstâncias do acidente e organização do tráfego.

O acidente não chegou a causar grande transtorno na mobilidade da área, mas chama atenção para a necessidade de maior cautela, especialmente em trechos como rotatórias, que exigem atenção às regras de preferência e velocidade reduzida.